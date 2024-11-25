В окружении Трампа согласны отдать Украину под контроль России, если та разорвет союз с Китаем.«Россия всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля.
Украину готовы подарить России, если она перестанет союзничать с Китаем — The Guardian
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Это российские земли, которые большевики назвали украиной. Возвращаем свое...
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18 час.
Karmadon
"Дарить" то, что им никогда не принадлежало? Да еще и на каких-то условиях? Они там что - совсем охренели?
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14 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Как показала история, с индейцами тоже договаривались, заключали меморандумы и договора. Результат изгнали с их земель и загнали их в резервации... Нет и одной войны, цветной революции, военных переворотов и т.д. в истории, чтобы в нех не приняли участие американцы. Кстати чтобы они не предали своих союзников, не подменили международное право на правила и т.д. Так что верить американцам себе дороже. Верить нельзя ни кому, даже себе, мне можно. Шутка.…
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11 час.
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