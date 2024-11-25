Украину готовы подарить России, если она перестанет союзничать с Китаем — The Guardian

"Дарить" то, что им никогда не принадлежало? Да еще и на каких-то условиях? Они там что - совсем охренели?

АНГЕЛ АНГЕЛ

Как показала история, с индейцами тоже договаривались, заключали меморандумы и договора. Результат изгнали с их земель и загнали их в резервации... Нет и одной войны, цветной революции, военных переворотов и т.д. в истории, чтобы в нех не приняли участие американцы. Кстати чтобы они не предали своих союзников, не подменили международное право на правила и т.д. Так что верить американцам себе дороже. Верить нельзя ни кому, даже себе, мне можно. Шутка.…