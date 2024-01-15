На Сахалине специалисты ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО подвели итоги работы в период Новогодних и праздничных дней

По результатам анализа выяснено, что за период праздничных дней аварийных ситуаций, технологических нарушений, связанных с прекращением и ограничением подачи ресурсов (отопления, горячего и холодного водоснабжения) на объектах Министерства Обороны в Сахалинской области не зафиксировано.