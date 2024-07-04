Хитрый ход Путина. Многополярный мир стал реальностью

Многополярный мир стал реальностью, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Астане. Он напомнил и о предложенной Россией новой архитектуре сотрудничества и безопасности в Евразии, которая призвана сменить отжившие евроатлантические модели.