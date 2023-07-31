"Мигранты теперь в православном храме". Громкий скандал в Котельниках – приезжие устроили провокацию

Владимир Хорошев

Владимир Хорошев. Когда-то (в 1917-1918 г.г.) чехи и словаки (их потом обозвали "белочехами") сыграли роль бензина (керосина, сухого хвороста, сухих газет и любого иного легковоспламеняющегося материала) в развитии Гражданской войны в России. Приведу небольшую часть материала (https://sofya1444.livejournal.com/2669513.html): "На большевиков давили и немцы, и Антанта. Антанта потребовала вывода чехов из России, якобы на Западный фронт. Троцкий отдал распоряжение фактически ПЕРЕДАТЬ (подарить) две дивизии, обмундированные и вооруженные за русский казенный счет союзникам по Антанте. Дивизии чехословаков стали составной частью французской армии и стали подчиняться французам. Выводить их на Западный фронт для войны с немцами решили … через Владивосток. На самом деле Лондон и Париж руками Льва Давыдовича Троцкого решили использовать чехов для разжигания гражданской войны в России. Которая до этого никак не разгоралась...". И крови было пролито в той войне море разливанное... И экономика страны была полностью разрушена... А сколько их таких вот львовдавидовичей (и местного российского разлива и забугорных) готово поднести спичку к сухому хворосту (которого по России навезли великое множество под маркировкой "трудовые мигранты"...