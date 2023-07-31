Оговорюсь сразу. Я не разжигаю межнациональную, религиозную рознь. Просто излагаю факты и задаю вопросы.
"Мигранты теперь в православном храме". Громкий скандал в Котельниках – приезжие устроили провокацию
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Владимир Хорошев
Владимир Хорошев. Когда-то (в 1917-1918 г.г.) чехи и словаки (их потом обозвали "белочехами") сыграли роль бензина (керосина, сухого хвороста, сухих газет и любого иного легковоспламеняющегося материала) в развитии Гражданской войны в России. Приведу небольшую часть материала (https://sofya1444.livejournal.com/2669513.html): "На большевиков давили и немцы, и Антанта. Антанта потребовала вывода чехов из России, якобы на Западный фронт. Троцкий отдал распоряжение фактически ПЕРЕДАТЬ (подарить) две дивизии, обмундированные и вооруженные за русский казенный счет союзникам по Антанте. Дивизии чехословаков стали составной частью французской армии и стали подчиняться французам. Выводить их на Западный фронт для войны с немцами решили … через Владивосток. На самом деле Лондон и Париж руками Льва Давыдовича Троцкого решили использовать чехов для разжигания гражданской войны в России. Которая до этого никак не разгоралась...". И крови было пролито в той войне море разливанное... И экономика страны была полностью разрушена... А сколько их таких вот львовдавидовичей (и местного российского разлива и забугорных) готово поднести спичку к сухому хворосту (которого по России навезли великое множество под маркировкой "трудовые мигранты"...
Роль белочехов в Гражданской войне
sofya1444 livejournal
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2 час.
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Кремль ждёт пока черножопые к ним придут.а это скоро свершится
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1 час.
Evgenija Palette
Этому "БАТЮШКЕ" надо снять РИЗУ.... за то, что он позволил людям мусульманского вероисповедания только ЗАЙТИ в православный храм... (если позволил)... Или это какой-то СОВРЕМЕННЫЙ БАТЮШКА", РЕНЕГАТ И ОТСТУПНИК... Прошли времена, когда пастор бросался в реку, вместе со своей паствой, во имя ВЕРЫ и ВЕРНОСТИ...
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5 мин.
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