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Сестра профукала квартиру и пришла к брату за помощью: «Возьми для меня ипотеку, платить буду сама!»

Сестра профукала квартиру и пришла к брату за помощью: «Возьми для меня ипотеку, платить буду сама!»

— Муж со своей сестрицей Людой всю жизнь носился, как с писаной торбой, – рассказывает Ольга. – Хотя, по идее, должно быть наоборот, это она старшая сестра, должна была бы помогать братишке по возможности.

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EE
Elena Eliseeva
Может посоветоваться с юристами и найти правильный и более безопасный выход, оформляя ипотеку на брата?
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