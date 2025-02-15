Сестра профукала квартиру и пришла к брату за помощью: «Возьми для меня ипотеку, платить буду сама!»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

— Муж со своей сестрицей Людой всю жизнь носился, как с писаной торбой, – рассказывает Ольга. – Хотя, по идее, должно быть наоборот, это она старшая сестра, должна была бы помогать братишке по возможности.