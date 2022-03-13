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Новый инструмент появился в «Московской электронной школе»

Новый инструмент появился в «Московской электронной школе»

В «Московской электронной школе» («МЭШ») появился новый инструмент «Тематическое оценивание», который позволяет учителям, родителям и школьникам дополнительно контролировать успеваемость, проводить анализ деятельности и улучшать результаты обучения.

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