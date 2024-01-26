В Багдаде сообщили о намерении Вашингтона вывести войска из Ирака. Сирия следующая

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Ирак уведомил Россию о готовности США вывести свой контингент из страны, сейчас вопрос состоит в том, сколько времени это займет и какая будет процедура вывода военных.
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