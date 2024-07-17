Журнал Forbes поставил РФ на первое место в списке стран с самой разнообразной артиллерией Россия является страной с самым большим количеством артиллерийских систем.
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Журнал Forbes поставил РФ на первое место в списке стран с самой разнообразной артиллерией Россия является страной с самым большим количеством артиллерийских систем.
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