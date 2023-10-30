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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Российские разработчики начали предлагать универсальные лицензии для ПО — ...

Российские разработчики начали предлагать универсальные лицензии для ПО — ...

Российские разработчики начали предлагать универсальные лицензии для ПО — под Windows и LinuxРоссийские компании, занимающиеся разработкой ПО, активно внедряют схему распространения универсальных лицензий, охватывающих версии ПО как для Windows, так и для Linux.

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