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Царьград

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Юлия Коваль разделась для фото: новый пост в запрещённой соцсети.

Юлия Коваль разделась для фото: новый пост в запрещённой соцсети.

Блогерша Юлия Коваль поделилась обнаженной фотографией в запрещенной в России соцсети Instagram. Бывшая ведущая "Орла и решки" предстает на снимке без одежды, демонстрируя солнцем освещенный живот и татуировку на запястье.

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