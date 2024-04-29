Сторонники Поклонской расширяют медиа-пространство

Бывший прокурор Крыма по их заверениям активно принимает в этом участие. В сообществе VK, администрирующий группу бывший помощник Натальи Поклонской сообщил, что растет сообщество в «Тик-Токе», а также была создана площадка в Telegram: «За его рекламку спасибо большое Наталье Владимировне».