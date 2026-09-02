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Царьград

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Александр Тащин извинился за инцидент со Смертиным на матче в СПб

Александр Тащин извинился за инцидент со Смертиным на матче в СПб

Генпродюсер "Матч ТВ" Александр Тащин извинился за эпизод трансляции Кубка России 2 сентября, где экс-капитан сборной России Алексей Смертин стал невольным героем из-за своего жеста.

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