Петербуржцы слепили трехметрового снеговика

За истекшие сутки в городе выпало почти 20 сантиметров осадков Читатели «Петербургского дневника» поделились фотографией огромного трехметрового снеговика, которого слепили соседи дома 34 на улице Дибуновской.
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