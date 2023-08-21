Уже и на выставку попали: танки с антидроновыми козырьками на форуме «Армия-2023»

Нынешний сезон международного военно-технического форума «Армия» можно назвать особенным, поскольку, помимо новейших образцов вооружения от иностранных и отечественных производителей, на мероприятии была представлена техника, получившая улучшения по опыту СВО.
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