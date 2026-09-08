Проект благоустройства улицы Парковой скорректировали по просьбе севастопольцев

Как изменится территория на улице Парковой в Севастополе. Стало известно, что проект благоустройства территории на улице Парковой скорректировали по просьбе местных жителей.
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