Яков Кедми покидает стан антисоветчиков и присоединяется к патриотам Советского Союза. Или я чего-то не понимаю...

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЯков Кедми покидает стан антисоветчиков и присоединяется к патриотам Советского Союза. Или я чего-то не понимаю... автор - Культ личности Яков Кедми - личность известная, если не сказать знаменитая.Вернуться к статье4218НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий СветлыйДумаю, Кедми больше понимает о корнях патриотизма и государственности, чем демагоги российских СМИВКВладимир Кудров"Кедми больше понимает чем демагоги российских СМИ." Вы правы, Валерий.Rony HammerНикого и ничего кедми не покидает.Ирина МатвееваВот именно. Просто захотелось ему пожить в Израиле. В то время, для того, чтобы переехать на "историческую родину", равно как и в другие европейские страны и Америку, надо было заявлять о том, что ты просишь политического убежища. Именно по политическим мотивам, а ни как не по экономическим. Что в Советском Союзе, его притесняли, зажимали, не пущали... Иначе не получишь, ни гражданства, ни жилья, ни пособия... Но, по его высказываниям, я никак и никогда не могла представить его ярым анти советчиком.Rony HammerВы просто не знаете чем он в Израиле занимался. руководил спецслужбой НАТИВ, которая занималась организацией каналов ухода евреев из СССР, и в первую очередь специалистов высокого класса. В Том числе они банально воровали детей из детских домов, за что даже в Израиле на Кедми заводили уголовное дело. Сейчас он хочет реабилитироваться и вернуться в Ихраиль победителем. Поэтому втирается к нам в доверие. А когда вотрется - замутит какую то пакость против России.ВВЛАДИСЛАВНикогда не вызывали доверия такие перевёртыши как Кедми.Владимир СоловьевА для чего автор опубликовал этот полурассказ?Rustam KuchkarovКедми откровенен. Патриот своей страны, ненавидит фашизм, адекватно анализирует факты, события, исторических личностей. Россию уважает. Он не патриот России, однако, понимает, что западные страны, совместно с США, и вкупе с его родной страной Израиль, готовятся к новой войне, причём идеи национал-социализма занимают передовое место.Rustam KuchkarovКедми откровенен. Патриот своей страны, ненавидит фашизм, адекватно анализирует факты, события, исторических личностей. Россию уважает. Он не патриот России, однако, понимает, что западные страны, совместно с США, и вкупе с его родной страной Израиль, готовятся к новой войне, причём идеи национал-социализма занимают передовое место.Аркадий АлександровАвтор или за взятку сдавал экзамен по психологии в институте, или закончил ПТУ (и на этом успокоился). В каждый жизненный период происходят изменения в сознании. Кедми - дядька в очень серьёзном возрасте, говорит искренне и - что главное, выражает мнение абсолютного большинства евреев - самые уважаемые люди в Израиле не цадики, а герои Великой Отечественной войны.Владимир УшкалЧтобы то не было автор провоцирует уже и Яшу Кедьми. вот такие есть люди и русские Как Навальный .Немцов и вся шушера жидовская. Яша есть и будет МОЛОДЕЦ!!!!!. Он Москвич.ВВЛАДИСЛАВМенять свои убеждения- это моветон.Rony HammerКедми - дерьмо антироссийское. был, есть и будетМорис ЕдропЯша ведь не дурак, просто прожив более 30 лет за бугром Яша сделал для себя кое-какие выводыААлександрКедми на личном опыте испытал все прелести СССР и Израиля. Он сравнивает по собственному опыту, а не по интернету...саша дмитренкон кто же ему позволит обличать поганый совок,,,вкупе с кровавым карликом джугашвилиНСНиколай СатинСаша, ты человек или наСрано?Виктор ОнегинКедми когда был разведчиком или контрразведчиком,я сильно не вникал,мы его просто не знали.Когда кедми вышел на политическую арену про СССР может что то говорил,или с одобрением относился к работе КГБ и внешней разведки.Но сколько он на виду в соц сетях он не советский и не либерал.Кедми можно назвать патриотом своей Родины защитником простых евреев.Собственно вроде верно говорит но он говорит о том, что все знают. Собственно социалистический путь,и мечта о коммунистическом обществе заложена во всех евреяхСергей ЦелыхНу может поумнел. Лучше позже, чем никогда.Rony Hammerа он и не глупел. Всю жизнь работал на развал СССР и России и сейчас готовит какую-то пакость.сергей даниловКедми демонстрирует собственное понимание истории и хорошо, что мы это слышим на главном каналу ТВ, где бесконечно превалирует хула на все советское, так называемое "калошное".саша дмитренкопоганый вонючий совок,,,Евгений МангушВсё это из-за денег. Соловьёв очень неплохо оплачивает из бюджетных денег(канал ведь бюджетный) услуги участников шоу. Но ,как известно, кто платит, тот и музыку заказывает. А, учитывая серьёзный приработок, почему бы не сказать то, что просят.Rony HammerКедми абсолютно беСпринципный человек, натворивший много бед своей деятельностью. Руководя одной из самых закрытых спецслужб Израиля, он не гнушался ни чем, в том числе и прямым кинднепингом - они выкрадывали детей из СССР и России, что вызвало возмущение даже в Израиле. За это его и выперли из "Натива". А сейчас он просто готовиться вернуться в спецслужбы Израиля как победитель. Именно для этого он сейчас активно втирается в доверие к россиянам, используя старую еврейскую хитрость - он рассказывает то, что приятно нашему уху, но при этом не рассказывает ничего нового, такого, чтобы мы и без него не знали. Поэтому многие принимают его за умного и положительно настроенного к России человека. Его задача - втереться в доверие и на высоком уровне положительного восприятия личности, манипулировать сознанием россиян в пользу Израиля. Он хочет вернуться в политический бомонд Израиля победителем.Александр КаблучкоКакое влияние могут оказать "втертые" россияне на его возвращение в Натив. ЧушьRony HammerВ определенный момент он "вотрет" россиянам какую-то израильскую идею, которая будет в пользу исключительно иудеям, и доверчивые россияне ее схавают.Александр КаблучкоВесь мир живет на иудейских идеях. Не кажется ли созвучность терминов. Я три раза был в ВЕЧНОМ ГОРОДЕ в Пасхальную ночь. Что-то там такое есть запредельное. Собственно этого много во всех частях света. Но там все сохранилось в лучшем видеRony HammerВсе войны начинались исключительно на идеях иудеев. Если будет следущая мировая война, то тоже на их идеях. И возможно. что Кедми к ней руку приложит.саша дмитренкотвое место у параши,ублюдокАлександр КаблучкоСказать на публику - нужно иметь мужество. Израильская разведка одна из мощнейших в мире. Он говорит опираясь на свою осведомленность. А нам бы не мешало прислушаться и сделать свои выводыRony HammerКедми уже там не работает. Кроме того израильская разведка точно так же прошляпила Крым, как и все остальные. Не надо нам тут втирать про ее мощь. А выводы мы таки сделаем - никогда не верь еврею, ибо когда он говорит что-то, что вам нравится - значит просто хочет, чтобы вы расслабились и не сопротивлялись, кода он начнет вас жрать.саша дмитренкотво место у параши,ублюдокСкиф ТуранКедми, разрушив СССР, стал патриотом Советского Союза? И на хрена нам его запоздалый патриотизм, если СССР давно уже нет? Но тем не менее, он уже давно высказал своё отношение к русским. Еврей Кедми, проживая на нашей земле, желает оставаться инородным телом и не желает ассимилироваться с нами славянами. К чему это приводит показали две революции. То есть своими стонами об СССР, он расшатывает ещё неустойчивую стабильность, в России, и готовит новую еврейскую революцию.саша дмитренкоесли он помог развалить поганый совок,,ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО!!!!Boris NevzorovНе вспоминая прошлое, Яша заинтересованно относится к России. Может быть ностальгия? Но как опытный и грамотный политик часто говорит очень правильные слова, к которым не грех прислушаться и нашим политикам.Rony HammerОн говорит грамотные и правильные слова. Но он разве говорит что-то, чего мы не знаем? Это все пыль в глаза обывателейСкиф ТуранПерефразирую известные слова: кто забывает прошлое, тому грозит его повторение. Разведчики бывшими не бывают. Горбачёв тоже говорил правильные слова, к нему прислушивались, помните во что всё вылилось? Кедми сменил тактику, стратегические планы остались прежними - прийти в Россию с оккупационными войсками и занять должность военного коменданта Москвы. Вопрос: "зачем это ему нужно?"Николай ТитовПокидает, присоединяется.... странные слова. Кедми и Соловьев всегда получают деньги в одной кассе.саша дмитренкозабыл страдания своего народа((((( джугашвили-погань!!!!Ирина Кожемяковопрос сформулирован слишком категорично. Он просто призывает нас быть патриотами НАШЕЙ Родины, хоть ССССР, хоть России. Названия менялись, власти менялись, а страна была, есть и, дай Бог, будет.саша дмитренкороссия был всегда!!! исключая время комми-погани,захватившей властьПравославный Коммунист Православный КоммунистФАКТ !Комментировать
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