Политолог Михеев о процессе возможных переговоров РФ и США на тему Украины.Если встреча Путина и Трампа после вступления нового президента США в должность состоится, то переговоры о конфликте вокруг Украины будут вестись прежде всего между Россией США.
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