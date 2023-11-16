Болгария ввела налог на транзит российского газа через свою территорию, передает РИА Новости. Эта мера призвана снизить конкурентоспособность более дешевых трубопроводных поставок относительно дорогого СПГ.
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