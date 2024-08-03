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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Сафонов о «Краснодаре»: «Еще пара таких игр – и будут смотреть посерьезнее тренера. Пока на футбольные команды похожи «Зенит», «Динамо» и ЦСКА»

«Пока чемпионат вкатывается. Мы видим, что «Зенит» катком проезжает по соперникам, без шансов обыгрывает.

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