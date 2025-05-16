Политолог раскрыл условие для прогресса на переговорах по Украине

Переговоры между Россией и Украиной впервые с 2022 года прошли в Стамбуле. Согласно информации СМИ, стороны не смогли достичь соглашения по нескольким ключевым вопросам, а сама встреча длилась менее двух часов.
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