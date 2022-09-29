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США и Европа на пороге энергетического кризиса!Кто взрывает в США крупнейшие заводы СПГ для Европы

США и Европа на пороге энергетического кризиса!Кто взрывает в США крупнейшие заводы СПГ для Европы

  Казалось бы, всё ясно как Божий день, с диверсией на "Северном  потоке", которая была осуществлена , чтобы оставить  Европу без значительной части русского газа? Но можно ли ставить на этом точку, констатировав, что США и их восточноевропейские подручные перешли к террористическим методам выяснения отношений с Россией? Пока некоторые наши ура-патриоты кричат во все горло о необходимости немедленного  нанесения удара по западным пунктам принятия решений, как всегда, спокойный и невозмутимый Путин молча наблюдает за предельно странными событиями, которые происходят  уже достаточно длительное время на земле наших заклятых американских врагов.

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