США и Европа на пороге энергетического кризиса!Кто взрывает в США крупнейшие заводы СПГ для Европы

Казалось бы, всё ясно как Божий день, с диверсией на "Северном потоке", которая была осуществлена , чтобы оставить Европу без значительной части русского газа? Но можно ли ставить на этом точку, констатировав, что США и их восточноевропейские подручные перешли к террористическим методам выяснения отношений с Россией? Пока некоторые наши ура-патриоты кричат во все горло о необходимости немедленного нанесения удара по западным пунктам принятия решений, как всегда, спокойный и невозмутимый Путин молча наблюдает за предельно странными событиями, которые происходят уже достаточно длительное время на земле наших заклятых американских врагов.