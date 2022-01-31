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Товарищеские матчи. «Динамо» сыграет с «Енисеем», «Ахмат» против «Шкупи»

Клубы РПЛ проводят контрольные игры в преддверии весенней части сезона. Товарищеские матчи Турция, Белек Ахмат Россия – Лапи Косово – 11:00   Ахмат Россия – Шкупи Северная Македония – 15:00   Динамо Москва – Енисей – 17:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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