Товарищеские матчи. «Динамо» сыграет с «Енисеем», «Ахмат» против «Шкупи»

Клубы РПЛ проводят контрольные игры в преддверии весенней части сезона. Товарищеские матчи Турция, Белек Ахмат Россия – Лапи Косово – 11:00 Ахмат Россия – Шкупи Северная Македония – 15:00 Динамо Москва – Енисей – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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