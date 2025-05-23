Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +25°, ясно• Севастополь: +23°, облачно• Ялта: +21°, ясно• Алушта: +22°, ясно• Евпатория: +23°, облачно• Саки: +25°, облачно• Бахчисарай: +26°, облачно• Джанкой: +24°, облачно• Судак: +21°, облачно• Феодосия: +20°, облачно.
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