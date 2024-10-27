Трансгендеры воруют женские медали

Трансгендеры воруют женские медалиОрганизация Объединенных Наций опубликовала результаты исследования, согласно которым около 900 биологических женщин не смогли подняться на пьедестал почета, поскольку их обошли трансспортсмены.
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