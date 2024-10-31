Лени Клум снова удивила Нью-Йорк экстравагантным нарядом на открытии пиццерии

В Нью-Йорке прошло открытие пиццерии Хайди Клум и Флавио Бриаторе. На мероприятии, собравшем множество знаменитостей, Лени Клум привлекла внимание смелым образом, появившись в капроновых колготках и трусах, вызвав бурную реакцию в сети.