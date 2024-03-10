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Политик Филиппо: изъятие российских активов остановит инвестиции в страны Запада

Политик Филиппо: изъятие российских активов остановит инвестиции в страны Запада

Глава французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европейский парламент Флориан Филиппо заявил, что изъятие замороженных российских активов приведет к тому, что никто из инвесторов больше не рискнет вкладывать средства в страны Запада.

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