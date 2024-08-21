Свердловская область имеет один из самых крупных государственных долгов в России

По данным Министерства финансов, государственный долг Свердловской области достиг 104,7 млрд рублей. Это ставит регион на шестое место по величине государственного долга среди всех субъектов Российской Федерации.
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