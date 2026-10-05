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Рынок ИЖС в Алтайском крае вернулся к допандемийным показателям

Рынок ИЖС в Алтайском крае вернулся к допандемийным показателям

По 400 земельных участков в год — такие показатели продаж в 2023 году вспоминает алтайский девелопер Михаил Кочетов.

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