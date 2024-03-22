Сборная Колумбии с Кассьеррой, Карраскалем и Кастаньо добилась победы над испанцами

В Лондоне состоялся товарищеский матч: звездная сборная Испании проиграла колумбийцам – 0:1. В стартовом составе сборной Колумбии вышли сразу три футболиста российских клубов: Хорхе Карраскаль из «Динамо», Кевин Кастаньо из «Краснодара» и Матео Кассьерра из «Зенита».