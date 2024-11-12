Прием детей иностранных граждан без знания языка в российские школы приведет к утрате страны. Однако это не связано с конфликтом между православными и мусульманами, речь идет о демографических процессах и изменении природы РФ.
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