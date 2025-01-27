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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле возложили цветы в День полного освобождения Ленинграда от блокады. Фото

В Барнауле возложили цветы в День полного освобождения Ленинграда от блокады. Фото

Памятные мероприятия прошли на площади Победы и Ленинградской аллеи В Барнауле возложили цветы в День полного освобождения Ленинграда от блокады / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула, Екатерина Смолихина / amic.

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