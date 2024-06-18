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Вернуть смертную казнь для террористов. Прямо сейчас

Вернуть смертную казнь для террористов. Прямо сейчас

Террорист не должен продолжать наносить вред государству, против которого он уже совершил теракт. Террорист должен быть казнён — и потому, что это наказание справедливо, и потому, что только таким образом можно обезопасить от него государство и общество.

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Комментарии
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Игорь Самаров
Смертная казнь! И только так, а не иначе!
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5 час.

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