Вернуть смертную казнь для террористов. Прямо сейчас

Террорист не должен продолжать наносить вред государству, против которого он уже совершил теракт. Террорист должен быть казнён — и потому, что это наказание справедливо, и потому, что только таким образом можно обезопасить от него государство и общество.
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