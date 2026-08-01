«Мы не знаем, что это такое»: Советник Зеленского в замешательстве из-за новых российских дронов

Разведка противника фиксирует новые типы российских беспилотников в зоне СВО. Советник Зеленского Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш») признал: техника незнакомая, характеристики и назначение — тайна за семью печатями.
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