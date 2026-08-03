17 фото и историй о дачных находках, которые принесли людям кучу маленьких радостей

Чего только не найдешь на даче и участке! И неважно, только что вы ее купили или уже давно владеете. Стоит только начать наводить порядок и уют или взяться за лопату, как находки начинают чуть ли не сыпаться на тебя.
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