Борис Джонсон пригрозил России решительным ответом на спецоперацию в Донбассе

Джонсон заявил, что Великобритания и ее союзники «решительно ответят» на такие действия Москвы. - Я потрясен ужасающими событиями на Украине и поговорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги, - Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.