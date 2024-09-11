Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oleg Kasyanov
    Писака дебил и провокатор .  Вокруг куча недоносков ,  а у него видишь ли Агутин виноват.  Пол страны родилось на Укр...Что же случилось ...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Виктор Мальцев, самое интересное, что эти планы по переносу медного завода были озвучены в апреле, а потверждения фак...Ассиметричный Пут...
  • Виктор Мальцев
    потанин переводит свой завод по никелю, титану в китай затем может последовать и алюминиевый завод... со снабжением с...Ассиметричный Пут...

Европейские внезапности

Европейские внезапности

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Доброе утро, Империя, еще помните этого мужика? Смутно знакомая морда лица, не правда ли? Но стоит сказать "Марио Драги", как в голове сразу шумит и проясняется - ба, так это же бывший начальник ЕЦБ! А чего хочет, почему всплыл? Сеньор Марио - это вам не гинеколог на полставки, он профессор экономики и вообще образованный человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Идиоты Европой руководят.
Ответить
3 час.
Юрий Дмитриев
И это хорошо. У них нет выбора
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх