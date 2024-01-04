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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Не откладывайте жизнь на потом! Это опасно!

Отложенная жизнь — это довольно серое и безрадостное существование, когда человек откладывает все свои планы и мечты на потом, до светлого будущего, занимаясь решением текущих задач и выполняя рутинные обязанности, отказывая себе во всяческих развлечениях и поощрениях.

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