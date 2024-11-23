Нидерланды впервые вышли в финал Кубка Дэвиса

Команды Нидерландов обыграла команду Германии в полуфинале Кубка Дэвиса – 2:0. Ботик ван де Зандшульп победил Даниэля Альтмаера (6:4, 6:7(12), 6:3), Тэллон Грикспор – Яна-Леннарда Штруффа (6:7(4), 7:5, 6:4) Нидерланды впервые в истории вышли в финал Кубка Дэвиса – ранее их лучшим результатам был полуфинал в 2001-м.
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