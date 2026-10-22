Статья-размышление писателя-фантаста Всеволода Глуховцева о роли ИИ в политике.Политический ИИ, или кто за стеной?Уважаемые читатели!Предлагаю читателям продолжить упражнения в жанре «работа коллективного разума» или, говоря иначе, «в споре рождается истина».