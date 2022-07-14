Суд обязал выплатить $95 млрд бывших руководителей Tepco за аварию на Фукусиме

Окружной суд Токио в среду обязал четырех бывших руководителей Tokyo Electric Power Company (Tepco) выплатить 13 триллионов иен (95 миллиардов долларов) в качестве компенсации за ущерб оператору разрушенной атомной электростанции "Фукусима-дай-ити".
Окружной суд Токио в среду обязал четырех бывших руководителей Tokyo Electric Power Company (Tepco) выплатить 13 триллионов иен (95 миллиардов долларов) в качестве компенсации за ущерб оператору разрушенной атомной электростанции "Фукусима-дай-ити".
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