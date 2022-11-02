Марк Пристли о поражениях «Феррари»: «В этой организации все поглощены страхом»

Марк Пристли считает, что «культура страха» мешает «Феррари» вернуться к победам в чемпионатах мира. Бывший механик «Макларена», ставший писателем и репортером, полагает, что в итальянской команде слишком много ограничений, мешающих сотрудникам принимать нестандартные и яркие решения.