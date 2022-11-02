Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Марк Пристли о поражениях «Феррари»: «В этой организации все поглощены страхом»

Марк Пристли считает, что «культура страха» мешает «Феррари» вернуться к победам в чемпионатах мира.  Бывший механик «Макларена», ставший писателем и репортером, полагает, что в итальянской команде слишком много ограничений, мешающих сотрудникам принимать нестандартные и яркие решения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх