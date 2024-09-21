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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сперцян забил в трех матчах РПЛ подряд. У капитана «Краснодара» 4 гола на этом отрезке

Полузащитник и капитан «Краснодара» отличился в игре 9-го тура против «Акрона» (2:0, перерыв). Ранее 24-летний хавбек сборной Армении забил «Локомотиву» (3:0) с пенальти и сделал дубль в игре с «Ростовом» (2:0).

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