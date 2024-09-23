Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Татьяна Бакальчук, основательница маркетплейса Wildberries, сменила фамилию на девичью — Ким. Это решение было принято после инцидента со стрельбой у головного офиса компании в Москве, в котором участвовал ее экс-супруг Владислав, передает РБК.
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