Кевин Дюрэнт кроссовером распластал по паркету Дэниэла Гэффорда и отправил мяч в корзину

Форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт стал автором красивого момента во время матча с «Уизардс» (128:86). Под занавес первой четверти Дюрэнт с помощью кроссовера уложил на паркет опекавшего его центрового Дэниэла Гэффорда, а затем поразил цель со средней дистанции.