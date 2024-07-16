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Петербургский дневник

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Сергей Лавров назвал встречу с главой МИД Швейцарии «интересной»

Переговоры продлились час Глава МИД России Сергей Лавров в начале переговоров с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой Аль-Яхьей назвал «интересной» встречу с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, которая закончилась за несколько минут до этого, сообщает информационное агентство ТАСС.

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