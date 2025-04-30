«Ъ»: Скончался бывший министр печати Сергей Грызунов

На 75-м году жизни умер Сергей Грызунов — кандидат исторических наук, профессор кафедры международной журналистики МГИМО и бывший руководитель Государственного комитета по делам печати, сообщает «Коммерсантъ».
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