Набиуллина на выход, академику Глазьеву приготовиться. Экономист Хазин рассказал кем Путин заменит главу ЦБ

Интересная жизнь с Vera Star Фото: kommersant.ru Несмотря на то, что Валентина Матвиенко уже фактически анонсировала состав будущего правительства, заявив, что костяк Кабмина останется прежним, говорить об этом как о свершившемся факте пока еще рано.
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Комментарии
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mullonen
Вот же козлы... я тут изгаляюсь, мозгу морщу... и ни одной "чёрной метки"! Совсем нюх потеряли! Кст, юридически ципсо оформлено как информационно- диверсионный орган. Ключевое слово тут - диверсионный. значит, и подход будет особый, специфический.
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29 мин.
Олег Самойлов
Сейчас вся сволота на дачки поехала! Погодка располагает! Погоди немного, как только их от огорода отпустят, так онЕ и примутся за таких, как ты!
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21 мин.
StarPer
Не верю, что что-то изменится, либерастня слишком глубоко засела. Это надо было делать намного раньше.
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2 мин.
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