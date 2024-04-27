Набиуллина на выход, академику Глазьеву приготовиться. Экономист Хазин рассказал кем Путин заменит главу ЦБ

mullonen Вот же козлы... я тут изгаляюсь, мозгу морщу... и ни одной "чёрной метки"! Совсем нюх потеряли! Кст, юридически ципсо оформлено как информационно- диверсионный орган. Ключевое слово тут - диверсионный. значит, и подход будет особый, специфический.

Олег Самойлов Сейчас вся сволота на дачки поехала! Погодка располагает! Погоди немного, как только их от огорода отпустят, так онЕ и примутся за таких, как ты!