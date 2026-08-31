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FiNE NEWS

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Администрация США намерена еженедельно вводить новые санкции против Ирана

Администрация США намерена еженедельно вводить новые санкции против Ирана

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Бессент сообщил, что администрация США планирует еженедельно вводить новые санкции против Ирана.

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