В новом трейлере Dragon's Dogma 2 показали класс вора После долгих 10 лет ожидания си...

В новом трейлере Dragon's Dogma 2 показали класс вораПосле долгих 10 лет ожидания сиквела ставшей культовой для многих игроков ролевой игры Dragon’s Dogma, поклонники серии менее чем через два месяца наконец-то получат новую игру франшизы.
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