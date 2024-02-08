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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В новом трейлере Dragon's Dogma 2 показали класс вора После долгих 10 лет ожидания си...

В новом трейлере Dragon's Dogma 2 показали класс вора После долгих 10 лет ожидания си...

В новом трейлере Dragon's Dogma 2 показали класс вораПосле долгих 10 лет ожидания сиквела ставшей культовой для многих игроков ролевой игры Dragon’s Dogma, поклонники серии менее чем через два месяца наконец-то получат новую игру франшизы.

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