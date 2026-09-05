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Uniqlo U выпускает последнюю коллекцию Кристофа Лемера

Uniqlo U выпускает последнюю коллекцию Кристофа Лемера

Осень–зима 2026 станет финальным сезоном десятилетнего сотрудничества дизайнеров с японским брендом. Uniqlo U представила коллекцию осень–зима 2026 — последнюю, созданную под руководством Кристофа Лемера и Сары-Линь Тран.

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